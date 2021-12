Little Tony: chi era, com’è morto, vita privata, canzoni, mogli, figlia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony. Little Tony: carriera, canzoni, morte Little Tony all’anagrafe Antonio Ciacci è nato a Tivoli il 9 febbraio 1941 ed è deceduto a Roma, il 27 maggio 2013. Nella sua vita ha dato modo a tutti di conoscere la sua arte, un cantante, attore ma anche cittadino di San Marino. Il cantante ha sempre vissuto a Roma, sull’Appia Antica, nonostante abbia viaggiato tantissimo per la sua carriera. Le sue canzoni più celebri (e indimenticabili) sono senza dubbio Cuore matto, Riderà, 24mila baci. Ma la sua discografia è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Cristiana Ciacci,di: carriera,, morteall’anagrafe Antonio Ciacci è nato a Tivoli il 9 febbraio 1941 ed è deceduto a Roma, il 27 maggio 2013. Nella suaha dato modo a tutti di conoscere la sua arte, un cantante, attore ma anche cittadino di San Marino. Il cantante ha sempre vissuto a Roma, sull’Appia Antica, nonostante abbia viaggiato tantissimo per la sua carriera. Le suepiù celebri (e indimenticabili) sono senza dubbio Cuore matto, Riderà, 24mila baci. Ma la sua discografia è ...

