L’imbarazzante coerenza di Salvini e Meloni in silenzio anche sulla scarcerazione di Patrick Zaki (Di mercoledì 8 dicembre 2021) A buona parte del loro elettorato, probabilmente, il caso Patrick Zaki non interessa. E il duo Salvini-Meloni continuano a essere il fedele specchio dei loro sostenitori, rimanendo in un imbarazzante silenzio. Lo hanno fatto fin dai primi giorni, subito dopo l’arresto dello studente e l’inizio di quella che – mese dopo mese – è diventata un’infinita detenzione (almeno fino a oggi). Un mutismo selettivo proseguito nel corso di questi eterni 22 mesi di carcerazione (come custodia cautelare in attesa di un processo) e non infranto neanche nelle giornate di ieri e di oggi, quando il 30enne studente presso l’Università di Bologna è tornato finalmente libero, in attesa dell’udienza del 1° febbraio. Salvini Meloni, L’imbarazzante perpetuo ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) A buona parte del loro elettorato, probabilmente, il casonon interessa. E il duocontinuano a essere il fedele specchio dei loro sostenitori, rimanendo in un imbarazzante. Lo hanno fatto fin dai primi giorni, subito dopo l’arresto dello studente e l’inizio di quella che – mese dopo mese – è diventata un’infinita detenzione (almeno fino a oggi). Un mutismo selettivo proseguito nel corso di questi eterni 22 mesi di carcerazione (come custodia cautelare in attesa di un processo) e non infranto nenelle giornate di ieri e di oggi, quando il 30enne studente presso l’Università di Bologna è tornato finalmente libero, in attesa dell’udienza del 1° febbraio.perpetuo ...

Advertising

Magnacaura : RT @neXtquotidiano: IL SILENZIO DEGLI 'IMMACOLATI' L’imbarazzante coerenza di #Salvini e #Meloni in silenzio anche sulla scarcerazione di… - miciobigio : RT @neXtquotidiano: IL SILENZIO DEGLI 'IMMACOLATI' L’imbarazzante coerenza di #Salvini e #Meloni in silenzio anche sulla scarcerazione di… - neXtquotidiano : IL SILENZIO DEGLI 'IMMACOLATI' L’imbarazzante coerenza di #Salvini e #Meloni in silenzio anche sulla scarcerazione… - sononatanera : @marcoerre_ ma che cazzo dici ti sei messo a rispondere a tutte le amiche cercando di sfottermi con frasi da pick m… - Eli780251181 : Cmq la coerenza di Sophie che schifa Gianmaria a giorni alterni è imbarazzante.. Capisco l'astinenza ma neanche a far così #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : L’imbarazzante coerenza Salvini Meloni, l'imbarazzante perpetuo silenzio su Patrick Zaki next