Lewandowski si sfoga e punge Messi sul Pallone d’Oro | le sue parole

Advertising

infoitsport : Pallone d'Oro, Robert Lewandowski si sfoga e punge Lionel Messi -

Ultime Notizie dalla rete : Lewandowski sfoga

Pallone d'Oro 2021,all'attacco: 'Messi? Spero sia sincero' Robert, intervistato dal quotidiano polacco 'Kanale Sportowym', ha ammesso tutta la propria delusione per il ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Patrice Evra sisui social dopo la vittoria del Pallone d'Oro di Lionel Messi. L'ex terzino ha pubblicato un ...premio Robert. '...Robert Lewandowski ha accusato il colpo. Delusione per l'attaccante del Bayern Monaco che non ha ricevuto il Pallone d'Oro andato a Messi: "Non mi nascondo, ci sono rimasto male e insoddisfatto. Ci so ...Robert Lewandowski chiarisce le dichiarazioni rilasciate a Kanale Sportowym che hanno fatto il giro del mondo, un vero e proprio sfogo contro Leo Messi, vincitore del Pallone d'Oro 2021 ("le sue dichi ...