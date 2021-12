L'elefante nella stanza del caso Calenda-Conte: la legge elettorale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’imminente voto per il Quirinale sta mettendo a nudo una questione cruciale, la frammentazione del quadro politico parlamentare e i differenti pesi dei partiti che oggi siedono nei banchi della maggioranza di governo rispetto anche a un ipotetico voto di rinnovo di quei seggi. Esiste cioè una notevole difformità tra la rappresentanza dei partiti che oggi compongono il Parlamento e quello che era il quadro politico nel 2018, quando si votò per le elezioni politiche. Il caos sul Quirinale, in sostanza, ha messo in evidenza il vero problema, che va affrontato prima e non dopo quel voto: la legge elettorale. A conferma di ciò, in questi giorni si è aperto il cielo per l’elezione suppletive della Camera nel collegio uninominale di Roma 1 lasciato libero da Gualtieri eletto sindaco di Roma. Il Partito democratico ha proposto a ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’imminente voto per il Quirinale sta mettendo a nudo una questione cruciale, la frammentazione del quadro politico parlamentare e i differenti pesi dei partiti che oggi siedono nei banchi della maggioranza di governo rispetto anche a un ipotetico voto di rinnovo di quei seggi. Esiste cioè una notevole difformità tra la rappresentanza dei partiti che oggi compongono il Parlamento e quello che era il quadro politico nel 2018, quando si votò per le elezioni politiche. Il caos sul Quirinale, in so, ha messo in evidenza il vero problema, che va affrontato prima e non dopo quel voto: la. A conferma di ciò, in questi giorni si è aperto il cielo per l’elezione suppletive della Camera nel collegio uninominale di Roma 1 lasciato libero da Gualtieri eletto sindaco di Roma. Il Partito democratico ha proposto a ...

