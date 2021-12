Leicester, Rodgers: «Napoli grande squadra, ma giocando come sappiamo possiamo vincere» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Brendan Rodgers, allenatore del Leicester, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Napoli In conferenza stampa, il tecnico del Leicester Brendan Rodgers ha analizzato la partita di domani con il Napoli. TIELEMANS – «Abbiamo problemi con alcuni giocatori, ma Tielemans si è allenato e quindi è disponibile. In sette però non sono venuti con noi». INFORTUNATI – «Situazione improvvisa. Ci sono più casi, viaggiamo all’estero e dobbiamo rispettare le regole. Domani si vedrà chi non è disponibile, ora penso alla gara. Alla partita successiva penseremo dopo. Non abbiamo tutti i calciatori in forma, ma pensiamo gara per gara». DESTINO NELLE LORO MANI – «E’ una cosa buona, c’è fiducia. Potremmo vincere e finire il girone in testa, ma ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Brendan, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con ilIn conferenza stampa, il tecnico delBrendanha analizzato la partita di domani con il. TIELEMANS – «Abbiamo problemi con alcuni giocatori, ma Tielemans si è allenato e quindi è disponibile. In sette però non sono venuti con noi». INFORTUNATI – «Situazione improvvisa. Ci sono più casi, viaggiamo all’estero e dobbiamo rispettare le regole. Domani si vedrà chi non è disponibile, ora penso alla gara. Alla partita successiva penseremo dopo. Non abbiamo tutti i calciatori in forma, ma pensiamo gara per gara». DESTINO NELLE LORO MANI – «E’ una cosa buona, c’è fiducia. Potremmoe finire il girone in testa, ma ...

Advertising

sportface2016 : +++Focolaio #COVID19 anche nel #Leicester, #Rodgers: 'Sette indisponibili per #Napoli+++ #EuropaLeague - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Leicester, Rodgers: 'Con il Napoli l'importante è non perdere' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Leicester, Rodgers: 'Con il Napoli l'importante è non perdere' - ImpieriFilippo : RT @sportface2016: +++Focolaio #COVID19 anche nel #Leicester, #Rodgers: 'Sette indisponibili per #Napoli+++ #EuropaLeague - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: #Leicester, rifinitura al #Maradona in vista della sfida al #Napoli: in conferenza il tecnico #Rodgers ha spiegato che… -