L’Egitto cerca l’autonomia energetica con 7 nuove raffinerie

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Roma, 8 dic – Anche grazie al lavoro di Eni, negli ultimi anni in Egitto sono stati scoperti notevoli giacimenti di gas naturale. Circostanza che farà della nazione nordafricana un importante esportatore di “oro blu”, idrocarburo chiave nelle dinamiche della transizionea livello globale. Sempre il cane a sei zampe ha poi individuato anche nuovi siti ricchi di petrolio che, una volta a regime, consentiranno al Paese di arrivare a estrarne fino a 6mila barili al giorno. Questo, tuttavia, non basterà a coprire il fabbisogno energetico del Cairo, che sarà costretto ad importare greggio anche in futuro. Setteper soddisfare la domanda interna delSe il governo non può azzerare le importazioni di oro nero, può pero produrre in loco tutti i derivati del petrolio. Da qui nasce il ...