Legge elettorale, Conte: "Sono per il proporzionale con sbarramento al 5%" (Di mercoledì 8 dicembre 2021) 'Non esiste una Legge elettorale ideale, interpreta il momento storico che vivi. In questa fase storica in cui ci Sono tante differenze e sensibilità diverse, penso che il modo migliore per affrontare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 8 dicembre 2021) 'Non esiste unaideale, interpreta il momento storico che vivi. In questa fase storica in cui citante differenze e sensibilità diverse, penso che il modo migliore per affrontare ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Legge elettorale, Conte: 'Sono per il proporzionale con sbarramento al 5%' #M5s - ScalezJunior : RT @La_manina__: Sbaglio o le accuse a Conte di essere un codardo per non essersi candidato su un terreno a lui ostile vengono da quelli ch… - GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: Legge elettorale, Conte: 'Sono per il proporzionale con sbarramento al 5%' #M5s - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Legge elettorale, Conte: 'Sono per il proporzionale con sbarramento al 5%' #M5s - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Legge elettorale, Conte: 'Sono per il proporzionale con sbarramento al 5%' #M5s -