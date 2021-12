Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Galatasaray

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ladeve battere ilper qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta dell’Europa League. Sarri si affida alla squadra titolare per provare a battere i turchi. Quindi sarà 4-3-3. In dubbio ancora Immobile che però dovrebbe stringere i denti e partire titolare al centro dell’attacco, con Felipe Aderson e Zaccagni ai suoi lati. Terim risponde con lo stesso modulo con l’ex Muslera tra i pali. In attacco tridente con Akturkoglu, Diagne e Feghouli.(4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.(4-3-3): Muslera; Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Yedlin; Atalay, Kutlu, Antalyali; Akturkoglu, Diagne, Feghouli. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.