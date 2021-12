“Le ultime voci”: il nuovo romanzo di Gerlando Fabio Sorrentino sul declino dell’Impero Romano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) E’ in libreria il nuovo romanzo di Gerlando Fabio Sorrentino “Le ultime voci” pubblicato dalla casa editrice Porto Seguro di Firenze. La vicenda narrata si svolge alla fine del IV secolo dopo Cristo, in un momento in cui l’Impero Romano si avvia verso la fase finale e più acuta della crisi che lo condurrà, pochi decenni più tardi, al suo dissolvimento. La Chiesa Cristiana è divenuta la religione ufficiale dell’Impero. Con la morte dell’Imperatore Teodosio l’autorità imperiale è stata definitivamente spartita tra Impero d’Occidente e Impero d’Oriente, le popolazioni barbare premono sia dall’esterno che dall’interno dei confini imperiali, entro cui sono stati spesso ammessi e reclutati come alleati e “federati”, nel velleitario ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 dicembre 2021) E’ in libreria ildi“Le” pubblicato dalla casa editrice Porto Seguro di Firenze. La vicenda narrata si svolge alla fine del IV secolo dopo Cristo, in un momento in cui l’Imperosi avvia verso la fase finale e più acuta della crisi che lo condurrà, pochi decenni più tardi, al suo dissolvimento. La Chiesa Cristiana è divenuta la religione ufficiale. Con la morte dell’Imperatore Teodosio l’autorità imperiale è stata definitivamente spartita tra Impero d’Occidente e Impero d’Oriente, le popolazioni barbare premono sia dall’esterno che dall’interno dei confini imperiali, entro cui sono stati spesso ammessi e reclutati come alleati e “federati”, nel velleitario ...

