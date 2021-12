Le tre sfide della Germania con il nuovo cancelliere Scholz (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Olaf il freddo è il nuovo cancelliere della Repubblica federale tedesca. Secondo la procedura imposta dalla Legge fondamentale, il Bundestag gli ha votato la fiducia senza dibattito e con voto segreto. Il 63enne Scholz ha incassato 395 voti sui 416 a disposizione della sua maggioranza “semaforo” fra rossi (Spd), Verdi e il giallo dei Liberali (Fdp): meno del previsto ma i deputati assenti giustificati per malattia erano 29 su 736. Scholz è poi salito a Palazzo Bellevue per ricevere l’incarico dal presidente federale Frank-Walter Steinmeier, quindi un nuovo passaggio al Bundestag per il giuramento e l’ultima tappa a Bellevue per la nomina dei ministri. Due mesi e mezzo dopo le elezioni, la Germania riparte con un cancelliere ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Olaf il freddo è ilRepubblica federale tedesca. Secondo la procedura imposta dalla Legge fondamentale, il Bundestag gli ha votato la fiducia senza dibattito e con voto segreto. Il 63enneha incassato 395 voti sui 416 a disposizionesua maggioranza “semaforo” fra rossi (Spd), Verdi e il giallo dei Liberali (Fdp): meno del previsto ma i deputati assenti giustificati per malattia erano 29 su 736.è poi salito a Palazzo Bellevue per ricevere l’incarico dal presidente federale Frank-Walter Steinmeier, quindi unpassaggio al Bundestag per il giuramento e l’ultima tappa a Bellevue per la nomina dei ministri. Due mesi e mezzo dopo le elezioni, lariparte con un...

INAF_OAR : RT @mediainaf: ?? Quali sono i quesiti dell'astrofisica contemporanea e le sfide tecnologiche per affrontarli? ?? Giovedì 9 dicembre, 18:30… - MassimoChiaram7 : RT @mediainaf: ?? Quali sono i quesiti dell'astrofisica contemporanea e le sfide tecnologiche per affrontarli? ?? Giovedì 9 dicembre, 18:30… - IoNonFaccioNien : RT @mediainaf: ?? Quali sono i quesiti dell'astrofisica contemporanea e le sfide tecnologiche per affrontarli? ?? Giovedì 9 dicembre, 18:30… - mediainaf : ?? Quali sono i quesiti dell'astrofisica contemporanea e le sfide tecnologiche per affrontarli? ?? Giovedì 9 dicembr… - DeliasTruths : Dopo la puntata pesante li mettete davanti a sti provvedimenti. Con sulle spalle sfide, tre uscite e diverse emozio… -