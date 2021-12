Le bufale del medico Domenico Mastrangelo al Senato, dal virus «mai isolato» alle «false diagnosi Covid» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Non c’è solo il caso del filosofo Agamben. Il Dott. Domenico Mastrangelo è intervenuto durante l’audizione «Obblighi vaccinali e rafforzamento certificazioni verdi Covid-19», tenutasi il 6 dicembre 2021 presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, riportando diverse bufale e dichiarazioni negazioniste della Covid-19. Tra le principali citate dal medico troviamo quella dove ritiene con certezza che il Sars-Cov-2 non sia mai stato isolato. Per chi ha fretta Secondo Mastrangelo il Sars-Cov-2 non è mai stato isolato, ma dichiara il falso in quanto risulta isolato anche in Italia da parte dello Spallanzani e il San Raffaele di Milano. Il Dott. Mastrangelo, negando ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Non c’è solo il caso del filosofo Agamben. Il Dott.è intervenuto durante l’audizione «Obblighi vaccinali e rafforzamento certificazioni verdi-19», tenutasi il 6 dicembre 2021 presso la Commissione Affari Costituzionali del, riportando diversee dichiarazioni negazioniste della-19. Tra le principali citate daltroviamo quella dove ritiene con certezza che il Sars-Cov-2 non sia mai stato. Per chi ha fretta Secondoil Sars-Cov-2 non è mai stato, ma dichiara il falso in quanto risultaanche in Italia da parte dello Spallanzani e il San Raffaele di Milano. Il Dott., negando ...

matteorenzi : Era leader No Vax. Poi ha preso il virus, è stato salvato per un soffio. Oggi invita a farsi il vaccino. La storia… - _____1__4_Paris : RT @OsservaMy: Andate a leggere un po di storia, invece di rt cazzate! - vecchiatalpa : @stanzaselvaggia Quanto a propagatori di bufale tu li superi tutti Come quando hai raccontato di essere stata aggre… - calabraducia : RT @OsservaMy: Andate a leggere un po di storia, invece di rt cazzate! - Nandocamtv : L'8 dicembre del 1980 viene ucciso John Lennon...ovviamente non dal suo fan Mark Chapman. Loro uccidono chiavi in m… -