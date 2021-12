Lazio-Galatasaray | Sarri | “Immobile da valutare Domani serve la nostra miglior versione”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Maurizioha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, sfida valevole per l’ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2021/2022. I biancocelesti devono per forza strappare i tre punti se vogliono scalzare proprio i turchi dal primo posto del girone. Queste le parole del tecnico toscano: “Ciroha riportato un infortunio lieve, se sarà in grado giocherà. Faremo le nostre valutazioni. Zaccagni? Mi aspetto di continuare a vedere la veradi lui. Ha avuto due-tre problemi che l’hanno condizionato, ora sembra in crescita di condizione. Ha qualità e gamba, per noi è veramente importante, può darci tanto. Speriamo che la sfortuna sia finita e che cresca ancora. “Ci attende una partita importante, vogliamo arrivare direttamente agli ottavi di finale. Una ...

FORMELLO - Lacontro ilsi gioca il primo posto nel girone. Vale tanto, in primis perché si va dritti agli ottavi d'Europa League. E poi c'è in ballo anche il prestigio. Maurizio Sarri, in ...: Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic - Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.: Muslera; Van Aanholt, Marcao, ..."Domani serve la miglior Lazio: il Galatasaray non ha mai preso gol in trasferta e sono al primo posto nel girone più difficile di Europa League. Ci attende una partita importante, così come arrivare ...Maurizio Sarri parla alla vigilia di Lazio-Galatasaray, sfida valida per l'ultima giornata della fase a gironi dell'Europa League 2021/2022.