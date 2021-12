L’avvocato di Ferrero: «Poco tempo, non risponderà all’interrogatorio» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Sarà impossibile rispondere all’interrogatorio di garanzia perché non abbiamo potuto vedere il fascicolo”. È quanto annuncia L’avvocato Pina Tenga, difensore di Massimo Ferrero, arrestato per bancarotta, in vista dell’interrogatorio di garanzia in programma domani. “L’avviso di interrogatorio fissato per giovedì alle 13:30 a Milano è stato notificato ieri alle 16 – aggiunge la penalista – L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Sarà impossibile risponderedi garanzia perché non abbiamo potuto vedere il fascicolo”. È quanto annunciaPina Tenga, difensore di Massimo, arrestato per bancarotta, in vista dell’interrogatorio di garanzia in programma domani. “L’avviso di interrogatorio fissato per giovedì alle 13:30 a Milano è stato notificato ieri alle 16 – aggiunge la penalista – L'articolo

