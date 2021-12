Lavorare fino a 71 anni senza una pensione degna (Di giovedì 9 dicembre 2021) Anche l’Ocse nel rapporto annuale «Pensions at a glance 2021» ieri si è accorto che l’Italia farà i conti con gli effetti di una delle riforme pensionistiche che hanno aumentato l’età pensionabile da superare tutti i record. Questo paese passerà da una media considerata «bassa» di 61,8 anni a quella più alta dopo i danesi: 71 anni. Questa situazione riguarda, in particolare, chi ha iniziato a Lavorare dopo il 1996 senza pensare a chi si affaccia nel mondo dell’iperprecariato. Quando … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 9 dicembre 2021) Anche l’Ocse nel rapporto annuale «Pensions at a glance 2021» ieri si è accorto che l’Italia farà i conti con gli effetti di una delle riforme pensionistiche che hanno aumentato l’età pensionabile da superare tutti i record. Questo paese passerà da una media considerata «bassa» di 61,8a quella più alta dopo i danesi: 71. Questa situazione riguarda, in particolare, chi ha iniziato adopo il 1996pensare a chi si affaccia nel mondo dell’iperprecariato. Quando … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

