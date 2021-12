Laura Torrisi scatta la FOTO appena prima di andare a letto | “Grata per tutto l’amore…”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) La stupenda attrice catanese ha voluto far partecipi gli svariati follower di una situazione particolarmente magica che ha vissuto.è una bellissima attrice che ha mosso i primi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

xo1x6o : RT @dea_channel: tanti auguri di buon compleanno alla divina Laura Torrisi @TorrisiLaura ???????????????? - xo1x2o : RT @dea_channel: tanti auguri di buon compleanno alla divina Laura Torrisi @TorrisiLaura ???????????????? - amandiosacramen : RT @dea_channel: tanti auguri di buon compleanno alla divina Laura Torrisi @TorrisiLaura ???????????????? - BobP69 : RT @dea_channel: tanti auguri di buon compleanno alla divina Laura Torrisi @TorrisiLaura ???????????????? - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: tanti auguri di buon compleanno alla divina Laura Torrisi @TorrisiLaura ???????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Torrisi

La bambina nella foto è! È stata una moglie bellissima e si è innamorata lavorando, splendida attrice italiana, festeggia oggi quarantadue primavere. L'interprete, nata il 7 dicembre del 1979 a Catania , cresce con la sua famiglia siciliana in Toscana, a Prato . Tutt'...Triste vicenda per la bella Laura Torrisi. L’attrice e showgirl siciliana piange la scomparsa del suo amato: lacrime a fiumi, ma anche un segno del destino. E lei si consola così su Instagram. Laura T ...È cresciuta a Prato ma è nata in Sicilia, ha raggiunto la notorietà grazie ad un noto reality: chi è questa dolce bambina?