-l’Atalanta pensa al ritorno di Kulusevsky

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) -L’ Atalanta sta valutando ildi Dejan, l’esterno svedese classe 2000, in forza alla Juventus. I bianconeri, però, sarebbero disposti a privarsene soltanto a titolo definitivo e per una cifra non inferiore ai 35 milioni di euro. -L’ Atalanta è di nuovo su? La Juventus lo aveva acquistato due anni fa proprio alper 35 milioni di euro più 9 di bonus, salvo poi lasciarlo in prestito al Parma prima di sbarcare a Torino al termine della stagione 2019/2020. Purtroppo, però, l’investimento non è stato ripagato sul campo dalle prestazioni del ragazzo che non saputo mostrare le sue qualità in maglia bianconera, anche per la mancanza di un posto da titolare sia nell’undici di Pirlo che in quello di Allegri. Ecco perché la dirigenza juventina non lo considera più incedibile, e dinanzi ...