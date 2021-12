“L’assassinio della Storia. Il tramonto del pensiero giudaico-cristiano” di Maurizio Agostini (Di mercoledì 8 dicembre 2021) è un saggio in cui si presentano riflessioni forti e provocatorie, e in cui si espongono diverse tesi relative alla morte della Storia come la conosciamo e, quindi, di conseguenza, anche dell’essere umano per come è stato concepito finora, analizzandole da tre prospettive: il linguaggio della filosofia, il linguaggio della letteratura e il linguaggio della profezia. Dalla premessa all’opera: «Questo saggio propone le seguenti tre tesi: 1) Il pensiero giudaico-cristiano che ha plasmato l’Occidente negli ultimi duemila anni è al tramonto, anche nelle sue declinazioni laiche, e ciò comporterà la morte della Storia, che fu invenzione giudaica. 2) Il tramonto del ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 8 dicembre 2021) è un saggio in cui si presentano riflessioni forti e provocatorie, e in cui si espongono diverse tesi relative alla mortecome la conosciamo e, quindi, di conseguenza, anche dell’essere umano per come è stato concepito finora, analizzandole da tre prospettive: il linguaggiofilosofia, il linguaggioletteratura e il linguaggioprofezia. Dalla premessa all’opera: «Questo saggio propone le seguenti tre tesi: 1) Ilche ha plasmato l’Occidente negli ultimi duemila anni è al, anche nelle sue declinazioni laiche, e ciò comporterà la morte, che fu invenzione giudaica. 2) Ildel ...

