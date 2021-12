Lady Diana e quella tradizione natalizia per i figli William ed Harry

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Natale è un momento molto speciale per la Famiglia Reale inglese. E il principee il fratelloerano abituati ad essere molto coccolati dalla madre. Ma, secondo quello che rivelato la sua ex guardia del corpo, la principessaera molto attenta a non far sentire i suoiviziati e diversi da tutti gli altri. Per questo motivo in occasione delle festività natalizie attuava delle piccole strategie per i suoi bambini.e il suo piano per i regali diedL’ex guardia del corpo di, Ken Wharfe, ha raccontato quanto la principessa fosse determinata a mantenere i suoi ragazzi con i piedi per terra. Ha dichiarato, infatti, che ...