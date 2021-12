La sorpresa di Babbo Natale per il bambino malato di leucemia: realizzato il desiderio del piccolo di 7 anni (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Fra pochi giorni arriverà il tanto atteso giorno di Natale, ma per qualcuno sembra essere già arrivato. Lo sa bene Pastor, il bambino di 7 anni che ha ricevuto un regalo natalizio in anticipo. Babbo Natale l’ha sorpreso con una cena a base di hamburger e biscotti al Polo Nord, proprio come aveva chiesto il bambino, gravemente malato Una giornata con Babbo Natale per il bimbo malato di leucemia Pastor, originario della California, sta attualmente combattendo contro la leucemia. Grazie alla campagna Make a Wish, che realizza i desideri dei bambini affetti da gravi malattie, Pastor ha potuto coronare il suo sogno di incontrare Babbo Natale e ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Fra pochi giorni arriverà il tanto atteso giorno di, ma per qualcuno sembra essere già arrivato. Lo sa bene Pastor, ildi 7che ha ricevuto un regalo natalizio in anticipo.l’ha sorpreso con una cena a base di hamburger e biscotti al Polo Nord, proprio come aveva chiesto il, gravementeUna giornata conper il bimbodiPastor, originario della California, sta attualmente combattendo contro la. Grazie alla campagna Make a Wish, che realizza i desideri dei bambini affetti da gravi malattie, Pastor ha potuto coronare il suo sogno di incontraree ...

