La sinistra non si può alleare coi 5 Stelle, ma con… Il socialismo secondo Bobo Craxi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) È durata solo un giorno la candidatura di Giuseppe Conte alle elezioni suppletive di Roma. Un episodio che, al di là dei facili commenti, risulta emblematico dell'alleanza formale Partito Democratico – Movimento Cinque Stelle e spinge a diverse considerazioni sugli sviluppi del fronte progressista. Da sempre esponente di quest'area politica, Bobo Craxi ha le idee chiare su questo tentativo di assorbimento del populismo a cui contrappone il progetto di una coalizione ampia ma indissolubilmente legata alle radici di sinistra. Craxi descrive una sinistra che non deve cedere alle sirene dell'antipolitica ma assumersi le responsabilità di governo, banco di prova sono i recenti sviluppi nel rapporto tra esecutivo e sindacato così come l'importanza dei rapporti esteri in un'ottica di ...

