La scuola si ferma in tutta Italia: ecco cosa sta succedendo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nel mirino dei lavoratori della scuola questa volta c’è la Manovra 2022 (qui tutti i nodi ancora da sciogliere e cosa può cambiare): una Legge di Bilancio che porta in dote 33 miliardi, ma che destina “solo” lo 0,6% al fondo che dovrebbe premiare la professionalità dei docenti. Una percentuale che i sindacati trovano “inadeguata” rispetto all'”effettiva necessità di rendere merito al lavoro della classe insegnante” attaccano. Poi c’è la questione degli aumenti: 87 euro in più in busta paga, cifra che le sigle sindacali bollano come “decisamente troppi pochi” (tutti gli aumenti per gli insegnanti con i nuovi importi li trovate qui). 350 euro, poi, è la differenza attuale tra la Pubblica amministrazione e il personale scolastico. Altro tema caldo l’organico Covid, su cui il Governo avrebbe “fatto ben poco”: 300 milioni sono stati trovati per gli ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nel mirino dei lavoratori dellaquesta volta c’è la Manovra 2022 (qui tutti i nodi ancora da sciogliere epuò cambiare): una Legge di Bilancio che porta in dote 33 miliardi, ma che destina “solo” lo 0,6% al fondo che dovrebbe premiare la professionalità dei docenti. Una percentuale che i sindacati trovano “inadeguata” rispetto all'”effettiva necessità di rendere merito al lavoro della classe insegnante” attaccano. Poi c’è la questione degli aumenti: 87 euro in più in busta paga, cifra che le sigle sindacali bollano come “decisamente troppi pochi” (tutti gli aumenti per gli insegnanti con i nuovi importi li trovate qui). 350 euro, poi, è la differenza attuale tra la Pubblica amministrazione e il personale scolastico. Altro tema caldo l’organico Covid, su cui il Governo avrebbe “fatto ben poco”: 300 milioni sono stati trovati per gli ...

Advertising

Gio_Ferrante3 : RT @Shining__Star94: RAGA HO SCOPERTO UNA COSA ??????Spoiler?????? . . . . . . . . . Nella scena di 'non te lascio' Simone e Manuel sono a… - Ov3r4g4in : RT @Shining__Star94: RAGA HO SCOPERTO UNA COSA ??????Spoiler?????? . . . . . . . . . Nella scena di 'non te lascio' Simone e Manuel sono a… - AostaFiom : RT @cgilaosta: ????La scuola si ferma anche in Valle d’Aosta venerdì 10 dicembre ?? dalle 9 alle 13 #Flc #Snals #Savt #VdA Scende in piazza… - FedeStyles : RT @Shining__Star94: RAGA HO SCOPERTO UNA COSA ??????Spoiler?????? . . . . . . . . . Nella scena di 'non te lascio' Simone e Manuel sono a… - SxAnticapital : Sciopero! La scuola si ferma il 10 dicembre -