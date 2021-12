La Punta Expendio de Agave – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 9 dicembre 2021) LadeVia di Santa Cecilia, 8 – 00153Tel. 06/5816665 Sito Internet: www.lade.com Tipologia: messicana Prezzi: tacos 6/10€, piatti forti 9/18€ Giorno di chiusura: Domenica OFFERTA Questo locale si trova nel cuore della Trastevere meno nota, fatta di vicoli tranquilli e suggestivi. Il menù non è certo lungo ma molto variegato e sa catturare la curiosità dei commensali, così come la lista delle bevande in cui spiccano cocktail a base di mezcal e tequila di varie tipologie. Per la nostra cena abbiamo iniziato con dei totopos, dei nachos artigianali cotti al forno in diversi gusti e colori accompagnati da un gustosissimo guacamole e da una salsa bianca di panna acida. A seguire, un taco de carnitas in cui la carne di maiale ...