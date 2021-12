La Porta Rossa, riprese terminate: quando esce la nuova stagione (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Porta Rossa, la fiction Rai ambientata a Trieste ha chiuso il set: attesa dei fan per vedere gli episodi e l’evoluzione della storia Ideata e scritta da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, La Porta Rossa è andata in onda su RaiDue nel febbraio 2017. Visti gli ottimi risultati dopo due anni è stata trasmessa anche la seconda e ora, dopo quasi tre anni dall’ultimo episodio trasmesso in prima serata, sono concluse le riprese della terza stagione. Da sinistra, Lino Guanciale, Valentina Roman e Gabriella Pesson (foto Facebook)L’annuncio è stato dato da Valentina Romani, a’attrice che interpreta uno dei personaggi protagonisti, Vanessa, che nella giorna di ieri ha scritto un post su Instagram. È in foto con Lino Guanciale che veste i panni di Cagliostro, il poliziotto ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La, la fiction Rai ambientata a Trieste ha chiuso il set: attesa dei fan per vedere gli episodi e l’evoluzione della storia Ideata e scritta da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, Laè andata in onda su RaiDue nel febbraio 2017. Visti gli ottimi risultati dopo due anni è stata trasmessa anche la seconda e ora, dopo quasi tre anni dall’ultimo episodio trasmesso in prima serata, sono concluse ledella terza. Da sinistra, Lino Guanciale, Valentina Roman e Gabriella Pesson (foto Facebook)L’annuncio è stato dato da Valentina Romani, a’attrice che interpreta uno dei personaggi protagonisti, Vanessa, che nella giorna di ieri ha scritto un post su Instagram. È in foto con Lino Guanciale che veste i panni di Cagliostro, il poliziotto ...

