La porta rossa 3 | Lino Guanciale e Valentina Romani salutano i loro personaggi dopo l’ultimo ciak

Lino Guanciale e Valentina Romani dopo l'ultimo ciak de La porta rossa 3 hanno salutato i loro personaggi sui social: la terza stagione concluderà la serie di Rai 2. Su Instagram è arrivato l'addio di Lino Guanciale e Valentina Romani a Cagliostro e Vanessa, i personaggi de La porta rossa 3: con l'ultimo ciak delle registrazioni si conclude la fortunata serie di Rai 2, giunta alla terza ed ultima stagione. Ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, La porta rossa ha debuttato il 22 febbraio 2017 ottenendo subito un ottimo riscontro sia di pubblico

