La nuova vita del tubino nero: come indossarlo per le feste Natalizie? Life&People.it Il tubino nero è il capo must have d'eccellenza da avere nell'armadio; ci salva nelle situazioni in cui non sappiamo proprio cosa mettere e l'effetto finale è sempre wow e di super tendenza. Per questo Inverno però cambia faccia e si trasforma in un abito rock e sensuale, come indossarlo per le feste Natalizie all'insegna del glamour e del divertimento? Modelli corti e sexy, tra scollature asimmetriche e sovrapposizioni di tessuti rendono il little black dress dinamico e contemporaneo. La sua aurea bon ton non viene sacrificata, bensì viene modernizzata e adattata alle nuove esigenze sia di mercato sia del consumatore. Creato da Coco Chanel, cambia radicalmente il concetto di femminilità nel tempo. Sono gli anni '20 quando Madamoiselle si pone contro uno ...

