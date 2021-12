La mossa di Renzi: candida Bonetti al collegio Roma1 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Italia Viva ha deciso di candidare Elena Bonetti alle elezioni suppletive nel collegio Roma 1. Lo si apprende da fonti qualificate di Italia viva. Il 16 gennaio si voterà per assegnare il seggio alla Camera che era di Roberto Gualtieri: Iv lancia la candidatura della ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, che oggi non è parlamentare. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Italia Viva ha deciso dire Elenaalle elezioni suppletive nelRoma 1. Lo si apprende da fonti qualificate di Italia viva. Il 16 gennaio si voterà per assegnare il seggio alla Camera che era di Roberto Gualtieri: Iv lancia latura della ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, che oggi non è parlamentare.

