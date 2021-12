La libertà alimentare e la lotta dei contadini indiani (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’India è ancora oggi riconosciuta come la civiltà rurale più antica del mondo. I contadini indiani rappresentano circa il 20-25% di tutti i contadini del mondo. Ogni lotta per la libertà dell’India è stata condotta dai piccoli agricoltori, dalla rivolta del 1857 contro la Compagnia delle Indie Orientali, alla Champaran Satyagraha del 1917 guidata da Gandhi contro la coltivazione forzata dell’indaco, alle rivolte dei contadini del Punjab nel 1984, fino all’ultima protesta dei contadini indiani, che si è protratta per … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’India è ancora oggi riconosciuta come la civiltà rurale più antica del mondo. Irappresentano circa il 20-25% di tutti idel mondo. Ogniper ladell’India è stata condotta dai piccoli agricoltori, dalla rivolta del 1857 contro la Compagnia delle Indie Orientali, alla Champaran Satyagraha del 1917 guidata da Gandhi contro la coltivazione forzata dell’indaco, alle rivolte deidel Punjab nel 1984, fino all’ultima protesta dei, che si è protratta per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

