La Juventus vince la Coppa Intercontinentale – 8 dicembre 1985 – VIDEO

L'8 dicembre 1985, a Tokyo, la Juventus batte ai calci di rigore l'Argentinos Juniors e vince la Coppa Intercontinentale L'8 dicembre 1985 a Tokyo battendo ai calci di rigore l'Argentinos Junior, la Juventus di Giovanni Trapattoni conquista la sua prima Coppa Intercontinentale. Reduce dalla vittoria di Coppa Campioni nella tragica notte dell'Heysel, la Juventus affronta la squadra argentina vincitrice della Coppa Libertadores. La partita è estremamente equilibrata ed avvincente. Nella ripresa, dopo che il primo tempo è finito a reti inviolate, per due volte gli argentini passano in vantaggio e per due volte vengono

