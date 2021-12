La Juventus ringrazia lo Zenit: supera il Malmoe e chiude il girone al primo posto (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Successo con il minimo sforzo per la Juventus che ha superato il Malmoe con il risultato di 1-0, la squadra di Allegri chiude il girone al primo posto grazie al passo falso del Chelsea contro lo Zenit. La squadra di Massimiliano Allegri ha dominato dal punto di vista del possesso palla, ma non è riuscita a concretizzare con continuità. Turnover per i bianconeri, dal primo minuto ci sono De Winter, Rugani e Kean. La gara si sblocca dopo 18 minuti: trivela di Bernardeschi, di testa Kean porta in vantaggio i bianconeri. Gli ospiti non riescono mai a rendersi pericolosi, la Juventus ha diverse occasioni per raddoppiare ma il gol non arriva. Finisce 1-0. La squadra di Allegri chiude il ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Successo con il minimo sforzo per lache hato ilcon il risultato di 1-0, la squadra di Allegriilalgrazie al passo falso del Chelsea contro lo. La squadra di Massimiliano Allegri ha dominato dal punto di vista del possesso palla, ma non è riuscita a concretizzare con continuità. Turnover per i bianconeri, dalminuto ci sono De Winter, Rugani e Kean. La gara si sblocca dopo 18 minuti: trivela di Bernardeschi, di testa Kean porta in vantaggio i bianconeri. Gli ospiti non riescono mai a rendersi pericolosi, laha diverse occasioni per raddoppiare ma il gol non arriva. Finisce 1-0. La squadra di Allegriil ...

