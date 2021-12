La Juventus batte il Malmoe e si prende il primo posto | Atalanta rinviata a domani per neve

Advertising

MomentiCalcio : Champions League, la Juventus batte il Malmo 1 a 0 e passa come prima del girone. Pareggio tra Zenit e Chelsea - DNAJUVE1897 : Primi! La Juve batte il Malmö e sfrutta il pari del Chelsea - BiancoNero1905 : Primi! La Juve batte il Malmö e sfrutta il pari del Chelsea #Juve #ForzaJuve #JuveUCL #JuveMFF - JManiaSite : La #Juventus batte il #Malmo di misura e conquista il 1° posto nel gruppo H di #ChampionsLeague, 3-3 del #Chelsea a… - zazoomblog : Champions. Juventus batte 1-0 Malmoe Chelsea pareggia 3-3 e bianconeri primi nel girone - #Champions. #Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus batte

Laera già qualificata agli ottavi: con la vittoria di oggi ribadisce il primato nel gruppo H . Allo Stadium decide il gol di Kean nel primo tempo. I bianconeri fanno la gara sin dal primo ...Angoli: 4 - 2 per la. Recupero: 1'; 4'. Torino - Quinta vittoria dellasu sei partite nel Gruppo H di Champions League e primo posto nel girone complice il 3 - 3 a San Pietroburgo ...La Juve ha così battuto il club svedese per la quarta volta in quattro testa a testa e ancora lo ha fatto senza concedere gol agli scandinavi. Vantaggio juventino al 18' del prim ...La Juventus vince per 1-0 contro il Malmo e, complice il clamoroso pareggio dello Zenit con il Chelsea (3-3), chiude il girone al primo posto. Decisiva la rete di Kean al 19’, ma gran parte della rete ...