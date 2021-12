Advertising

TuttoAndroid : La fotocamera di Samsung Galaxy S21 Ultra ci regala la magia delle tigri - HDblog : RT @HDblog: Samsung svela ISOCELL GWB, il sensore fotografico più simile all'occhio umano - mr_myro : @J_Devil_ Eh fotocamera a parte direi un Huawei o Samsung ultima generazione ???? - ohmyIune : La fotocamera del mio samsung così cessa che non farò foto a niente per 4 anni - NeoEnigma : #Samsung svela #ISOCELL GWB, il sensore fotografico più simile all'occhio umano - -

Ultime Notizie dalla rete : fotocamera Samsung

E infatti oggi su Twitter è stato svelato con un breve trailer uno smartphone con la... ma perché in passatosi era già molto sbilanciata in questa direzione. Ricordate il Galaxy K ......Galaxy S21 - S21+ - S21 Ultra - Tre modelli diversi per lo smartphone di punta, il ... Ottimo il comparto fotografico, con l'Ultra che spicca per la quadruplaposteriore e una ...Un registra e un fotografo hanno utilizzato Samsung Galaxy S21 Ultra 5G per girare un documentario di Discovery sulle tigri.Samsung ha mostrato durante un webinar ISOCELL GWB, il suo nuovo sensore per la fotocamera simile "all'occhio umano" ...