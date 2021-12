La figlia di Ferrero: «Non ce sta con la testa. Non ho fatto una cosa delle 16 denunce penali che c’ho» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’arresto di Massimo Ferrero ex presidente della Sampdoria. I giornali pubblicano stralci dell’ordinanza di custodia cautelare della Procura della Repubblica di Paola. Le intercettazione che più colpiscono sono quelle relative alla figlia Vanessa. Il 4 giugno 2021, al telefono con una conoscente: «Me rompe il c… che mi padre ogni volta “ah… quando cresci… che te fai le cose da sola… perche? ce so io… perche? me danno credibilita? a me…” io io… io sono io e voi non siete un c..! Ma li mortacci tua no!! Che sono pure i mia!! Porco… io sto cosi? per i c.. tua!! Mi padre io non vedo l’ora di sputarglie in faccia… e mannallo a fanc… pure lui… i sordi… glie do ‘n c… e foco ai capelli…. no? (…) Cioe? invece de dire amore scusa che ti ho messo in questa situazione di m… (incomprensibile) a paga’ la galera quando i problemi so miei e non tuoi! Perdonami ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’arresto di Massimoex presidente della Sampdoria. I giornali pubblicano stralci dell’ordinanza di custodia cautelare della Procura della Repubblica di Paola. Le intercettazione che più colpiscono sono quelle relative allaVanessa. Il 4 giugno 2021, al telefono con una conoscente: «Me rompe il c… che mi padre ogni volta “ah… quando cresci… che te fai le cose da sola… perche? ce so io… perche? me danno credibilita? a me…” io io… io sono io e voi non siete un c..! Ma li mortacci tua no!! Che sono pure i mia!! Porco… io sto cosi? per i c.. tua!! Mi padre io non vedo l’ora di sputarglie in faccia… e mannallo a fanc… pure lui… i sordi… glie do ‘n c… e foco ai capelli…. no? (…) Cioe? invece de dire amore scusa che ti ho messo in questa situazione di m… (incomprensibile) a paga’ la galera quando i problemi so miei e non tuoi! Perdonami ...

