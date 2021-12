La festa di Natale di Downing Street che mette nei guai Boris Johnson – Il video (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il primo ministro Boris Johnson è nei guai per una festa di Natale. E per un video, che ritrae l’ex addetta stampa Allegra Stratton (che ha lavorato a Downing Street fino all’aprile 2021) mentre risponde scherzosamente ad alcune domande su un Christmas Party. Il filmato è stato pubblicato da Itv e il contesto è importante: Stratton sta facendo le prove per una conferenza stampa. Le domande quindi non sono di giornalisti ma di suoi colleghi. I quali le chiedono proprio della festa di Natale che si è svolta nei giorni precedenti alla registrazione del filmato. E lei prima prova a negare la festa. Poi scoppia a ridere e la definisce un incontro di lavoro. Nel quale però non è stato rispettato il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il primo ministroè neiper unadi. E per un, che ritrae l’ex addetta stampa Allegra Stratton (che ha lavorato afino all’aprile 2021) mentre risponde scherzosamente ad alcune domande su un Christmas Party. Il filmato è stato pubblicato da Itv e il contesto è importante: Stratton sta facendo le prove per una conferenza stampa. Le domande quindi non sono di giornalisti ma di suoi colleghi. I quali le chiedono proprio delladiche si è svolta nei giorni precedenti alla registrazione del filmato. E lei prima prova a negare la. Poi scoppia a ridere e la definisce un incontro di lavoro. Nel quale però non è stato rispettato il ...

