La Federico II incontra la scuola | domani a S Giovanni il Manifesto dell’orientamento

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono circa 350 le scuole secondarie di secondo grado della Campania, riferimento primario delle azioni di orientamento dellaII. E, giovedì 9 dicembre, a ‘IIla’, manifestazione che si terrà in modalità “blended”, alle 15.30, dall’Aula Magna del Complesso Universitario di Sana Teduccio, sono attesi almeno 400 accessi, tra presenza e remoto. L’interazione con il sistema scolastico Obiettivo dell’incontro è quello di intensificare l’interazione con il sistema scolastico e dare organicità alle azioni di supporto e di accoglienza agli studenti che si accostano agli studi universitari. Con questo spirito laII ha definito il piano delle attività di orientamento per l’a.a. 2021/2022 che verrà presentato ...

La manifestazione si terrà in modalità "blended", alle 15.30, dall'Aula Magna del Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio.