La dichiarazione incoerente di Mancini che può cambiare per i Mondiali

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Joao Pedro, Luiz Felipe e Ibanez sperano nella convocazione in Nazionale. Il Ct, in un’intervista, è intervenuto sull’argomento. I prossimi stage, in programma ad inizio anno, consentiranno al Ct Robertodi valutare una serie di giocatori attualmente fuori dal giro della Nazionale compresi, quindi, i tre oriundi che sperano di vestire presto la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.