La democrazia tutela anche gli idioti Raptus-David Parenzo | insulti all' avvocato | gelo da Giovanni Floris | Video

Ecco a DiMartedì tal Olga Milanese, avvocato promotore del referendum no-green pass. E da Giovanni Floris, nella puntata in onda su La7 martedì 7 dicembre, la Milanese si trova a confronto con David Parenzo, da sempre grande sostenitore sia del vaccino sia del certificato verde. L'avvocatessa, interpellata sul nuovo super green pass, apre le danze con questa considerazione: "Il problema non è se il super green pass funziona. Il problema è i danni che provoca alla popolazione, innanzitutto alimenta l'odio sociale tra i cittadini. Provoca discriminazione tra i cittadini, un problema che non viene sufficientemente analizzato. Sono violate le norme fondamentali dell'ordinamento. Ci sono dei principi che attengono alla civiltà che sono stati calpestati da queste misure", la spara grossa.

