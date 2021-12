“La Citta’ incantata” a Civita di Bagnoregio da venerdì 10 a domenica 12 dicembre (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Città incantata Settimo Meeting internazionale dei disegnatori che salvano il mondo venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021 Civita di Bagnoregio (VT) Dal 10 al 12 dicembre 2021 Civita di Bagnoregio, candidata a patrimonio culturale e naturale dell’UNESCO ospita la settima edizione de “La Città incantata – Meeting internazionale dei disegnatori che salvano il mondo”, tre giorni in cui disegnatori, fumettisti, storyboarder, street artist e artisti visivi raccontano il proprio lavoro, il proprio stile, le proprie tecniche e la propria creatività. La manifestazione è promossa dalla Regione Lazio in collaborazione con il Comune di Bagnoregio, curata dall’Ufficio Cinema Progetto ABC Arte ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 9 dicembre 2021) La CittàSettimo Meeting internazionale dei disegnatori che salvano il mondo10, sabato 11 e122021di(VT) Dal 10 al 122021di, candidata a patrimonio culturale e naturale dell’UNESCO ospita la settima edizione de “La Città– Meeting internazionale dei disegnatori che salvano il mondo”, tre giorni in cui disegnatori, fumettisti, storyboarder, street artist e artisti visivi raccontano il proprio lavoro, il proprio stile, le proprie tecniche e la propria creatività. La manifestazione è promossa dalla Regione Lazio in collaborazione con il Comune di, curata dall’Ufficio Cinema Progetto ABC Arte ...

