Khashoggi: uomo arrestato in Francia era persona sbagliata (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il saudita fermato ieri in Francia, sospettato di essere un membro del commando coinvolto nell'assassinio del giornalista saudita Jamal Khashoggi nel 2018 nel consolato di Riad a Istanbul, non era la ...

