Katia Ricciarelli parla di Oppini e Tommaso Zorzi | “Stavano insieme?” | Giacomo Urtis commenta – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Al Grande Fratello Vip, come ogni anno, nelle pareti nella Casa ci sono appese delle fotografie raffiguranti gli ex concorrenti del precedente anno., chiacchierando con, si è domandata se Francescofossero staticredeva chestessero? Non Pierpaolo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.