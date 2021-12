Juventus | stasera contro il Malmoe possibili sorprese dal primo!

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sullenovità che Massimiliano Allegri potrebbe apportare alla squadra in vista di. Dal primo minuto potrebbero infatti scendere in campo diversi giocatori utilizzati poco fino ad ora., probabile formazione Ecco chi potrebbe giocare Rispetto all’ultima di campionato rientreranno Bonucci, Alex Sandro e Rabiot. Oltre a loro, Perin, Rugani e Arthur sono le novità che il tecnico bianconero ha annunciato. La sorpresa potrebbe essere infine l’impiego dal primo del giovane De Winter. LEGGI ANCHE:, per rinforzare la difesa si guarda in casa PSG LEGGI ANCHE:, Allegri su Morata: ”Deve stare sereno”

La Juventus Women è attesa stasera attesa da una gara molto difficile e molto importante per l'economia del gruppo A di Uefa Women's Champions League. Le bianconere sfidano il Chelsea – che ha prevals ...Tramite il proprio account "Twitter" ufficiale, il Malmoe, club neo campione di Svezia, ricorda ai propri tifosi l'impegno di Champions League di stasera (ore 18:45) allo Stadium ...