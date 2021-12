Juventus prima nel girone di Champions | basta un gol di Kean col Malmoe | il Chelsea pareggia 3-3 in casa dello Zenit

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) A Stamford Bridge ha perso 4-1 appena due settimane fa, ma alla fine lanelH diLeague davanti al: i bianconeri riescono nell’impresa di scavalcare i Blues grazie a un gol dicontro il. All’Allianz Stadium finisce solo 1-0 contro i modesti svedesi, ma tantoperché i Blues inSan Pietroburgono 3-3, puniti dalla rete di Ozdoev al 94esimo. La Juve così passa da, grazie al passo falso degli inglesi ma anche a 15 punti totali conquistati nel gruppo H. I bianconeri, rimaneggiati da Allegri per via di qualche infortunato e di un po’ di turnover, non brillano nella sesta giornata della ...

romeoagresti : #Juventus: l’agente di #Dybala, Jorge Antun, si appresta a rientrare a Torino. Le parti vogliono arrivare alle firm… - UEFAcom_it : ?? Juventus prima nel Gruppo H! #UCL - Eurosport_IT : LA JUVENTUS PASSA COME PRIMA! ?????? I bianconeri compiono un incredibile sorpasso al Chelsea, che pareggia 3-3 in R… - Filo2385Filippo : RT @capuanogio: La #Juventus chiude prima nel girone. Il #Chelsea si suicida (sportivamente parlando) a San Pietroburgo e si fa scavalcare… - TonyCittadinoTV : RT @UEFAcom_it: ?? Juventus prima nel Gruppo H! #UCL -

Champions League, Juve batte Malmo 1 - 0: è. Atalanta Villarreal posticipato per neve Primo ... Laschiaccia dietro gli svedesi, che al 18' non riescono a contenere un cross di esterno ...... 48 oredel sorteggio degli ottavi di Champions. Lì dove lagiocherà contro una delle seconde: meglio evitare, se possibile, Paris Saint - Germain e Atletico Madrid. Il gol, la ...All’Allianz Stadium è grande festa: non tanto per il successo di misura contro il Malmoe ottenuto con la rete di Kean nel primo tempo, quanto per il pareggio in extremis dello ...Quinta vittoria della Juventus su sei partite nel Gruppo H di Champions League e primo posto nel girone complice il 3-3 a San Pietroburgo tra Zenit e Chelsea . All’Allianz Stadium di Torino, la squadr ...