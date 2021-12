Juventus, per rinforzare la difesa si guarda in casa PSG (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La dirigenza bianconera starebbe guardando in Francia per rinforzare la propria difesa. Secondo quanto riporta todofichajes.com, il nome nuovo per i bianconeri è quello di Layvin Kurzawa del Paris Saint Germain. PSG, Juventus, Kurzawa Quante sono le possibilità che arrivi? Negli anni scorsi il laterale francese era stato più volte vicino alla cessione, ma nella prossima sessione invernale di calciomercato potrebbe davvero lasciare Parigi e la Juventus è una soluzione possibile. LEGGI ANCHE: Juventus, Allegri su Morata: ”Deve stare sereno” LEGGI ANCHE: PSG, pronto l’assalto per la stella della Juventus! Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La dirigenza bianconera starebbendo in Francia perla propria. Secondo quanto riporta todofichajes.com, il nome nuovo per i bianconeri è quello di Layvin Kurzawa del Paris Saint Germain. PSG,, Kurzawa Quante sono le possibilità che arrivi? Negli anni scorsi il laterale francese era stato più volte vicino alla cessione, ma nella prossima sessione invernale di calciomercato potrebbe davvero lasciare Parigi e laè una soluzione possibile. LEGGI ANCHE:, Allegri su Morata: ”Deve stare sereno” LEGGI ANCHE: PSG, pronto l’assalto per la stella della

Advertising

juventusfc : Immagina di poter intervistare @PauDybala_JR e incontrarlo dal vivo! ?? Se non lo sei già, diventa Junior Black&Whi… - JuventusFCYouth : #Under19 | I convocati per #JuveMFF di #UYL ?? ?? - GiovaAlbanese : ?? #Kulusevski è stato sottoposto a intervento per la risoluzione della sinusite acuta di origine odontogena. Interv… - annalovesjuve : RT @BiRaskolnikov: Siamo tutti d’accordo sul fatto che se @PauDybala_JR rinnova con la Juventus, quando tra 25 gg può firmare per qualunque… - JuventusUn : #Juventus, in otto con la valigia in mano | Gli ‘epurati’ per #Allegri! I NOMI? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus per Max sistema il passato: "Fare meglio di Sarri e Pirlo" Facile immaginare che la squadra dell'ex milanista Tomasson, già battuta 3 - 0 all'andata, sia arrivata a Torino quasi in gita: occasione quindi ghiotta per la Juventus, sia per mettere in cassa i 2,...

Probabili formazioni Juventus Malmoe/ Quote: Morata favorito su Kean Adesso servirà dunque riscattarsi, anche se non sarà per nulla facile. PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MALMOE/ Diretta tv: ancora Dybala - Morata dal 1minuto? LE MOSSE DI ALLEGRI Il tecnico ...

Juve, urna Champions: cosa serve per arrivare prima e le squadre da evitare Tuttosport Champions League 2021-2022, Juventus-Malmoe: le probabili formazioni Ultima gara della fase a gironi di Champions League per la Juventus che, all’Allianz Stadium, ospita il Malmoe. Essendo già sicuri del passaggio del turno, i bianconeri scenderanno in campo con tanti ...

Juve, ora prova a pensare ad altro di Paolo Franci Ci sono un sacco di cose che contano, in questa partita ’inutile’ contro il Malme. Innanzitutto, ha ragione Max Allegri: "Vincere ti fa lavorare bene". Saggia regola del pallone che ne ...

Facile immaginare che la squadra dell'ex milanista Tomasson, già battuta 3 - 0 all'andata, sia arrivata a Torino quasi in gita: occasione quindi ghiottala, siamettere in cassa i 2,...Adesso servirà dunque riscattarsi, anche se non sarànulla facile. PROBABILI FORMAZIONIMALMOE/ Diretta tv: ancora Dybala - Morata dal 1minuto? LE MOSSE DI ALLEGRI Il tecnico ...Ultima gara della fase a gironi di Champions League per la Juventus che, all’Allianz Stadium, ospita il Malmoe. Essendo già sicuri del passaggio del turno, i bianconeri scenderanno in campo con tanti ...di Paolo Franci Ci sono un sacco di cose che contano, in questa partita ’inutile’ contro il Malme. Innanzitutto, ha ragione Max Allegri: "Vincere ti fa lavorare bene". Saggia regola del pallone che ne ...