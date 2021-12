Juventus-Malmoe | le formazioni ufficiali

Advertising

SkySport : ? NEVE INCESSANTE A TORINO ? Oggi alle 18.45 Juventus-Malmoe ?? LIVE SU SKY SPORT ? ?? @FCosatti ? ?? #JuventusMalmoe… - forumJuventus : #JuveMalmoe, oggi ore 18,45. Formazioni GdS: 'Sarà 3-5-2 con De Ligt a completare la linea difensiva e Bentancur me… - SkySport : Juventus-Malmoe, neve sullo Stadium ma la partita al momento non è a rischio #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague… - Pasquino70 : @Gazzetta_it ORmai vi e rimasto solo di parlare delle primavera. - DiMarzio : Dall'Under23 alla #UCL. Ecco Koni De Winter, il 2002 oggi titolare nella difesa della #Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Malmoe

Cosi' il tecnico della, Massimiliano Allegri, in vista della sfida di Champions League contro ile il successivo impegno contro il Venezia. Leggi l'articoloApre alle 18,45 la sfida fra Zenit e Chelsea decisiva solo in caso di sconfitta o pareggio dei Blues e contemporaneo risultato migliore dellacolper la lotta al primo posto. Alle 21 ...Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Juventus-Malmo, match valido per la sesta giornata dei gironi di Champions League 2021/2022. Appuntamento da non fallire per i bianconeri, che ospita ...17;45 - FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Winter, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Arthur, Rabiot; Dybala, Kean, Bernardeschi. All. Allegri ...