Juventus Malmoe 1-0 LIVE: Rabiot non trova la porta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Allo stadio Allianz, il match valido per la 6ª giornata del gruppo H della Champions League 2021-2022 tra Juventus e Malmoe: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Allianz, Juventus e Malmoe si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del Gruppo H della Champions League 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sintesi Juventus Malmoe 1-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Comincia il match 2? Cross Alex Sandro – Prima iniziativa del brasiliano che va sul fondo e crossa. Respinta in corner 2? Colpo di testa Rugani – Svetta sul corner di Bernardeschi ma schiaccia centralmente. Blocca Diawara 6? Tiro Bernardeschi – Controlla di petto e calcia in area. Debole, para Diawara. Encomiabile prima il lavoro di Dybala in ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Allo stadio Allianz, il match valido per la 6ª giornata del gruppo H della Champions League 2021-2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Allianz,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del Gruppo H della Champions League 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTASintesi1-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Comincia il match 2? Cross Alex Sandro – Prima iniziativa del brasiliano che va sul fondo e crossa. Respinta in corner 2? Colpo di testa Rugani – Svetta sul corner di Bernardeschi ma schiaccia centralmente. Blocca Diawara 6? Tiro Bernardeschi – Controlla di petto e calcia in area. Debole, para Diawara. Encomiabile prima il lavoro di Dybala in ...

forumJuventus : #JuveMalmoe, oggi ore 18,45. Formazioni GdS: 'Sarà 3-5-2 con De Ligt a completare la linea difensiva e Bentancur me… - Gazzetta_it : La Juve Primavera chiude in bellezza e strapazza per 4-1 il Malmoe #YouthLeague - DiMarzio : Dall'Under23 alla #UCL. Ecco Koni De Winter, il 2002 oggi titolare nella difesa della #Juventus… - infoitsport : Champions League: c’è solo il Villarreal tra l’Atalanta e gli ottavi di finale, Juventus in discesa con il Malmoe - calciomercatoit : ??? #Juventus - #Arrivabene interviene sulla questione inchiesta: 'Non mi piacciono i processi mediatici' -