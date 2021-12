Juventus-Malmoe 1-0 | bianconeri a sorpresa primi nel girone

Advertising

SkySport : ? NEVE INCESSANTE A TORINO ? Oggi alle 18.45 Juventus-Malmoe ?? LIVE SU SKY SPORT ? ?? @FCosatti ? ?? #JuventusMalmoe… - forumJuventus : #JuveMalmoe, oggi ore 18,45. Formazioni GdS: 'Sarà 3-5-2 con De Ligt a completare la linea difensiva e Bentancur me… - Gazzetta_it : La Juve Primavera chiude in bellezza e strapazza per 4-1 il Malmoe #YouthLeague - CMercatoNews : #ChampionsLeague, #Juventus prima nel girone H: decisivo il pareggio del #Chelsea - fpa82 : RT @SkySport: ?? JUVENTUS-MALMOE 1-0 Risultato finale ? ? #Kean (18’) ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Malmoe

, le formazioni ufficiali(3 - 5 - 2): Perin, De Winter, Bonucci, Rugani, Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Alex Sandro, Dybala, Morata. All . Allegri(4 - 4 - 2): ...TomassonCLASSIFICA GRUPPO H: Chelsea e12 punti; Zenit 4;Decide una rete di Moise Kean nel primo tempo. Turnover ampio per Allegri e primo posto guadagnato grazie al 3-3 dello Zenit con il Chelsea. Dybala e Moise Kean esultano per un gol Juventus-Malmo - ...Sogna il primo posto la Juventus di Massimiliano Allegri. Che deve battere il Malmoe - compito che sembra agevole - e sperare che lo Zenit fermi in qualche modo il Chelsea di Tuchel: ecco, ...