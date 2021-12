Juventus-Malmo | le formazioni ufficiali | c’è De Winter

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Riportiamo ledi, gara dell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Dirigerà l’incontro l’arbitro bosniaco Irfan Peljto, coadiuvato dai connazionali Beljo e Ibrisimbegovic come assistenti, e dal quarto uomo Gigovic. Al VAR invece ci saranno gli spagnoli Martinez Munuera e Hernandez. Calcio d’inizio alle 18:45 all’Allianz Stadium di Torino. Al secondo posto nel gruppo H, i bianconeri sperano ancora nel primo posto nel girone. Gli uomini di Massimiliano Allegri dopo la pesante sconfitta contro il Chelsea, proveranno a rifarsi davanti al proprio pubblico contro il modesto. Allo stesso tempo, la compagine torinese, spera in un passo falso dei Bleus in casa dello Zenit per superarli in classifica. Abbastanza consistente sarà il turnover da parte ...

si contenderanno i tre punti in palio all'Allianz Stadium. Si inizia alle ore 18:45 , in diretta su Sky Go, NOW e Infinity+ .IL DENTISTA - Alla vigilia della partita contro il Chelsea, persa malamente dallaa Londra, Allegri aveva spiegato che 'Kulusevski non si è allenato stamattina perché è andato dal ...Allegri giocherà l’ultima gara di Champions League con diversi titolari in panchina. Il primo posto, seppur possibile, è comunque difficile da raggiungere e il tecnico toscano preferisce fare un po’ d ...Nell’elenco dei diffidati della Juventus prima di scendere in campo contro il Malmo e in vista dell’andata degli ottavi di finale che si giocheranno a febbraio c’è solo un giocatore. Si tratta di Juan ...