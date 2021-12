Juventus-Malmo | gol di Kean | ma che assist di Bernardeschi | 1-0 VIDEO

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Laè in vantaggio. Nel match contro il, valevole per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022, i ragazzi di Massimiliano Allegri trovano la rete dell’1-0 grazie a Moise. Il centravanti bianconero sfrutta alla perfezione l’meraviglioso dicon l’esterno del piede e insacca con un colpo di testa vincente. Possono esultare i tifosi bianconeri, seppur infreddoliti per le temperature glaciali di quest’oggi a Torino. Ecco ildel gol. SportFace.

L'Under 19 della Juventus vince in Youth League e passa il girone conquistando gli ottavi di finale della competizione da primi in classifica nel loro gruppo. Di seguito la cronaca della partita dal s ...21' - Ci trova gusto la Juve: altro cross di Alex Sandro molto sotto al portiere, questa volta Diawara anticipa Kean. 20' - Apertura sbagliata di Bentancur che non trova Kean, ...