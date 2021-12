Juventus-Malmo Champions League | 8 dicembre ore 18 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | in campo De Winter | out Morata | Kean accanto a Dybala

Advertising

juventusfc : ?? #JuveMFF ?? L'allenamento della vigilia ? - juventusfc : Qui Allianz Stadium! Inizia la conferenza dei bianconeri. Parola ad Adrien Rabiot. LIVE ?? - juventusfc : Si inizia! Live su @JuventusTv la rifinitura pre #JuveMFF! - 11contro11 : #Juventus-#Malmo, le formazioni ufficiali: c'è De Winter #ChampionsLeague #11contro11 - GiulyADP : RT @juventusfc: All'andata, così. E qui vi raccontiamo l'analisi tattica ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Malmo

CRONACA DIRETTA DELLA PARTITA Le formazioni ufficiali di- Malmoe(3 - 5 - 2) : ...(4 - 4 - 2): Diawara; M. Olsson, L. Nielsen, Ahmedhodzic, Moisander; Rakip, Innocent, ...: ecco le formazioni ufficiali della partita in programma alle 18:45. pronostico marcatori e ammoniti e dove vederla Formazioni Ufficiali(3 - 5 - 2): Perin; De Winter, ...Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Juventus-Malmo, match valido per la sesta giornata dei gironi di Champions League 2021/2022. Appuntamento da non fallire per i bianconeri, che ospita ...17;45 - FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Winter, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Arthur, Rabiot; Dybala, Kean, Bernardeschi. All. Allegri ...