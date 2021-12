Juventus-Malmo: a Torino nevica ma il match non sembra essere a rischio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Stamattina la Juventus ha effettuato la rifinitura sotto la neve. Questa sera i bianconeri affronteranno all’Allianz Stadium gli svedesi del Malmo nella sfida valida per l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022. Situazione metereologica complicata in quel di Torino, dove da questa mattina alle 5 i fiocchi stanno cadendo senza sosta. Il match, tuttavia, non sembra essere a rischio poichè la situazione è destinata a migliorare nelle prossime ore. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Stamattina laha effettuato la rifinitura sotto la neve. Questa sera i bianconeri affronteranno all’Allianz Stadium gli svedesi delnella sfida valida per l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022. Situazione metereologica complicata in quel di, dove da questa mattina alle 5 i fiocchi stanno cadendo senza sosta. Il, tuttavia, nonpoichè la situazione è destinata a migliorare nelle prossime ore. SportFace.

