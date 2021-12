Juventus | inchiesta plusvalenze | Arrivabene va all’attacco

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) In merito all’sulleè intervento l’a.d della, MaurizioLaaffronta l’ultima gara del girone di Champions League con la qualificazione agli ottavi già archiviata. Il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus inchiesta

Tuttosport

Ho grande rispetto per il lavoro di tutti, ma comepretendiamo rispetto'. Maurizio Arrivabene 'tuona' sulla questione plusvalenze prima del match di Champions contro il Malmoe.Arrivabene sulle plusvalenze Juve a Sky ha aggiunto: ' Voglio precisa che laè una società ... Intanto anche Report ha ha fatto una serie disul mondo delle plusvalenze nel calcio ..."Ho grande rispetto per il lavoro di chiunque, ma pretendo anche il rispetto - ha commentato Arrivabene a Sky prima di Juventus-Malmoe di Champions League: i processi mediatici non mi piacciono e le o ...Le dichiarazioni dell'Amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene prima del match di Champions contro il Malmoe ...